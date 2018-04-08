快速檢測人體輻射含量 美成功找出新方法

2018-04-08 22:57

〔即時新聞／綜合報導〕日本福島核災引起部分民眾高度關注核能議題，現在美國最新研究發現，只需透過簡易設備，就能快速又準確地檢測人體輻射暴露總量，藉以判斷該輻射量在人體的致死機率，以便提供有效幫助。

據《科學人雜誌》報導，美國哈佛大學醫學院附屬丹娜法伯癌症研究院（Dana-Farber Cancer Institute）的放射腫瘤學家喬德里（Dipanjan Chowdhury）和同事在《科學．轉譯醫學》發表論文指出，可以利用血液和其他體液中的微RNA（miRNA）含量，快速檢測輻射量。

喬德里的研究團隊透過老鼠試驗發現，在照射輻射後的24小時內，體內7種微RNA的含量會出現變化。團隊再將試驗放入最接近人類的實驗動物─獼猴身上，注進約與當時福島核電廠工作人員所受到的「致死」劑量。結果顯示，在變動中的7種微RNA含量，其中有3種（miR-133b、miR-215和miR-375）可100％精準顯示獼猴是否照射輻射，而另外2種（miR-30a和miR-126）則可用來預測該輻射劑量是否致命。

喬德里說：「有很多在老鼠實驗取得的結果，最終都沒有辦法在靈長類研究中重現。不過，這次我們似乎已經達標了。」

這項檢測方法只需必要的專業知識或設備就能現場操作，喬德里說，「考量到試劑成份與操作難易度，微RNA檢測比現有檢驗方法便宜多了。」

目前喬德里也已經與有興趣開發快速輻射檢測試劑的公司，進行非正式會談。