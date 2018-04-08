英國擬將俄諜父女送至美國 以防再遭暗殺

前俄羅斯間諜斯克里帕（見圖）與其女兒尤莉亞遭下毒後，近日逐漸康復，有消息指出，為防止兩人再遭毒手，英國政府正在考慮將斯克里帕父女送到美國以新身分生活。（資料照，法新社）

2018-04-08 22:34

〔即時新聞／綜合報導〕前俄羅斯間諜斯克里帕（Sergei Skripal）與其女兒尤莉亞（Yulia Skripal）遭下毒後，近日逐漸康復，有消息指出，為防止兩人再遭毒手，英國政府正在考慮將斯克里帕父女送到美國以新身分生活。

英國《週日泰晤士報》（Sunday Times）指出，為保護斯克里帕父女的安全，英國軍情六處已經與美國中央情報局（CIA）磋商，可能會將斯克里帕父女安置在美國。知情人士告訴《週日泰晤士報》，英國政府應該會將斯克里帕父女安置在「五眼」（Five Eyes）情報同盟國家，其中又以美國較為理想，因為兩人在美國遭受暗殺的可能性較低，最容易以新身分得到保護。

《週日電訊報》（Sunday Telegraph）則認為，英國政府會為斯克里帕父女提供政治庇護，讓兩人直接在英國定居。並指出英國政府認為，如果兩人返回俄羅斯生活，很可能會有生命危險。

斯克里帕與尤莉亞父女3月4日在自家門前中毒昏迷，送醫救治，日前兩人狀況已逐漸好轉，之後會協助英國警方調查本起事件的真相。俄羅斯駐倫敦大使館昨日也向英國外交部提出共議俄諜毒殺案的要求。