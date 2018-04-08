陳屍西班牙海灘的抹香鯨 竟在肚子內發現29公斤塑膠

2月底時，1條年輕的抹香鯨陳屍在西班牙南部的海灘上，專家驗屍結果近日出爐，發現這條抹香鯨體內竟有共29公斤的塑膠，最後因這些塑膠而罹患腹膜炎死亡。圖為抹香鯨陳屍岸上示意圖。（資料照，法新社）

2018-04-08 20:11

〔即時新聞／綜合報導〕2月底時，1條年輕的抹香鯨陳屍在西班牙南部的海灘上，專家驗屍結果近日出爐，發現這條抹香鯨體內竟有共29公斤的塑膠，最後因這些塑膠而罹患腹膜炎死亡。

綜合媒體報導，這條長約10公尺、重量超過6噸的年輕抹香鯨，今年2月底被發現陳屍於西班牙南部海灘，專家學者在驗屍之後發現，總共29公斤重的塑膠、漁網與油桶等垃圾，堵住了這條抹香鯨的消化系統，消化不掉也排不掉的塑膠，最後害牠因為腹膜炎而死。

這個發現將會促使當局開始重視海洋垃圾對於海洋生物的危害，西班牙當地的自然環境總監指出，許多海中動物因為被大量垃圾困住，或吞下大量塑膠垃圾而死亡，當局必須透過淨灘活動，喚起大眾對於海洋垃圾的意識。

英國政府最近的1份報告指出，全球海洋中的塑膠垃圾量，將在10年內達到3倍，今年2月的1份研究也指出，微型的塑膠碎片是鯨魚與鯊魚的主要威脅。因此世界各國都在制定不同的政策，為「減塑」努力，非洲已經有許多國家全面禁止使用或生產塑膠袋，英國推行塑膠袋收費政策，已成功減少80%的塑膠袋使用量，而法國將在2020年全面禁用一次性塑膠餐具。