澳洲男跨海下注中頭獎21億 「時差」讓他幻想破滅

2018-04-08 23:35

〔即時新聞／綜合報導〕美國「兆彩樂透」在去年10月13日開出頭彩7210萬美元（約新台幣21億元），2名幸運得主獲得，但1名澳洲男子戈達德（Peter Goddard）卻半路殺出來說，「他也有份」。戈達德跨海趕在開獎前投注，事後他以為中了大獎，沒想到卻被彩券公司認為，他有「鑽時差漏洞」之嫌，讓他空歡喜一場。

綜合外媒報導，居住於澳洲伯斯，現年54歲的戈達德聲稱，去年伯斯時間10月13日上午11點左右（美國東部時間晚上11點），他跨海投注「兆彩樂透」，進入付款頁面時，他突然離開位置，拖到11點27分時付款，並收到「下注成功」的郵件。

當天稍晚，戈達德查看中獎號碼，發現中了大獎，興奮期待地等待中獎通知的信件，沒想到彩券公司卻寄來「已把您買的號碼移到下一期，您沒有中獎。」彩券公司認為，由於付款頁面停留過久，有「鑽時差漏洞」之嫌。彩券公司回覆讓戈達德夫妻傻眼，不斷向彩券公司申訴。

戈爾德無法接受彩券公司的說法，某天他再次實驗中頭獎的方法，他於上午9點51分時選一組號碼，比照當時暫離的情況，最終在11點13分時完成付款，同時也收到「下注成功」的郵件通知。等到開獎結果後，仍然收到「已把您買的號碼移到下一期」的信件。

事後，戈爾德夫妻決定要一同告上法院，討回應由3人平分的獎金，扣稅後的金額約2250萬美元（約新台幣6.6億元）。目前雙方協商多次失敗，已將此案件交給監管機構調查。