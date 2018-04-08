洛陽景點牡丹花海爛漫... 竟是塑膠假花綁真樹

照片顯示，莊園內鮮花盛開，爛漫無比，但網友指出，這些全部都是假花。（圖取自微博）

2018-04-08 19:18

〔即時新聞／綜合報導〕中國又見假花展！河南洛陽一間莊園趁著清明連假舉行「牡丹藝術花海節」，但卻被遊客踢爆，花了60元人民幣（約280元新台幣）入場後發現，大部分都是塑膠製成的假花。

中國《法制晚報》報導，正在舉行「牡丹藝術花海節」的中國薰衣草莊園，先前大打廣告宣傳，邀請民眾來賞牡丹風情，「白天賞萬株牡丹花海，夜晚看大型牡丹花燈」，但被遊客指涉嫌虛假宣傳。

一名網友說，「洛陽薰衣草莊園一直想來，但是來了之後一輩子都不想再來，大部分花全部是塑料花。」照片顯示，莊園內鮮花盛開，爛漫無比，但網友指出，這些全部都是假花。

這名網友痛批，如果沒有真花，就不要對外發布宣傳廣告，「樹上地下全部都是塑料花」、「從來沒有見過這樣騙人的景點」、「誰賦予他（收）60元票價的權力？」。

面對網友質疑，薰衣草莊園坦承，他們發布的效果圖「是有點誇張，後期我們會推送一篇文章，把圖片都換成實景效果圖。」並指出園內確實有一小部分盛開的牡丹。

園方指出，「在真樹上綁假花是為了效果好看一下」，還說，「遊客的理解是不一樣的，（對於假花）有的人認為不好看，有的人認為好看。」