日本AV界傳倒閉潮 專拍「群交」片商關門令達人不捨

許多AV片商紛紛傳出財務問題，其中一家以女優人海戰術為特色的片商倒閉，令不少影迷扼腕。（圖擷自AV部落客「一劍浣春秋」臉書粉專）

2018-04-08 17:26

〔即時新聞／綜合報導〕由於近年來日本AV界爆發強逼女優拍片醜聞，加上日本政府加大對AV產業審查力度，許多AV片商紛紛傳出財務問題，現傳出有兩家極有特色的日本AV片商倒閉，令不少影迷扼腕。

AV達人「一劍浣春秋」撰文指出，近年來日本AV界爆發強逼女優拍片醜聞，使得現在日本片商對起用新人愈來愈謹慎，審查愈來愈嚴，導致出現AV女優新血不足的狀況；同時2020年東京奧運即在，日本政府開始積極打擊AV市場，對成人影片審核越來越嚴格，日本知名AV男優清水健就爆料，廣受影迷喜愛的「女子校生」系列恐遭禁，在這雙重打擊下，已有片商撐不住倒閉。

「一劍浣春秋」表示，以超誇張開高叉的泳衣及女優翻白眼打響名號的片商「乱丸」不得不暫停發片，另外片商「ZUKKON/BAKKON」也被迫宣布倒閉，該片商以專拍「群交」為主，這種發揮女優人海戰術的後宮題材，因動員女優數量多，成本居高不下，發片量也不多，在作品銷售不如預期的情況下，也只能關門大吉。

面對日本AV界的萎縮，「一劍浣春秋」呼籲廣大影迷，如果你偏好某些片商的作品，真的要找機會買正版支持一下。