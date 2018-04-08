白人辱罵黑人員警「沒路用」 法官怒判刑入獄成首例

2018-04-08 19:10

〔即時新聞／綜合報導〕黑人與白人之間長久以來仍存在著種族糾紛，南非一名白人女子辱罵黑人員警「無能」，被法官判決有期徒刑，為史上相同案例最嚴重的判決，事件引發廣大迴響，有白人支持法官，但也有反對者認為法院雙重標準。

據《News24》報導，擔任地產經紀的蒙貝琪（Vicki Momberg）日前在約翰尼斯堡一間超市外遭遇搶劫，報警處理後發現到場協助她的是一位黑人警察，居然用嫌棄的口吻稱「黑人員警沒有路用」，要求更換白人警察或印度裔警察協助，期間蒙貝琪用「Kaffir」這個在南非種族隔離時期，針對黑人最歧視的字眼稱呼該名員警48次。

蒙貝琪事後被控言語種族歧視等4項罪名，法官最終判蒙貝琪其中3項罪名成立，判刑3年，其中1年緩刑，條件是未來沒有再次犯罪，為同類案件的首宗入獄案例，先前法庭針對類似案件的判決均以罰款了事。

法官判詞指，所有人都有權擁有尊嚴，這項權利需被保護和尊重，而蒙貝琪奪去了當初欲對她施以援手的黑人員警的尊嚴。判決引起廣大迴響，當地傳媒紛紛以「種族主義者」稱呼蒙貝琪，處理該案件的檢察官指出，其實這起案件只是黑人受歧視的冰山一角。

有白人在報章雜誌上投書，力讚法官判決，並寫下「像蒙貝琪這樣的種族主義者，再沒有藏身之所了」的評論，但也有反對聲音，由白人創辦的組織AfriForum對此判決忿忿不平，表示南非法院針對種族問題有雙重標準。