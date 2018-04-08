糗！HTC U11跳水廣告涉誇大不實 遭英國全面禁播

HTC去年在英國所推出的一支與跳水好手戴利合作的廣告，被指涉嫌誇大不實，遭英國禁播。（圖擷自YouTube）

2018-04-08 16:41

〔即時新聞／綜合報導〕HTC去年在英國推出一支U11手機廣告，一名英國跳水好手拿著U11邊跳水邊自拍，但英國廣告標準委員會（Advertising Standards Authority，ASA）認為，廣告涉嫌誇大U11的防水性能，要求全面下架。

綜合外媒報導，HTC去年在英國所推出的一支U11廣告，這支廣告與曾在奧運奪牌的英國跳水好手戴利（Tom Daley）合作，他手持著U11手機站上10公尺高的跳水台，使用側框感應方式邊自拍邊跳水，上岸後檢視自拍成果，廣告企圖突顯U11的兩大賣點：Edge Sense側框感應與防水性。

不過，英國廣告標準委員會卻認為廣告涉嫌誇大不實，U11的IP67防塵防水功能，只能防1公尺深的水，而且僅限於淡水，不保證能在經過化學處裡的泳池中正常使用；另外，IP67防水性強調的是在常溫常壓中，高速落水的情況下，顯然水壓會比正常情況大。

儘管HTC在廣告最後有上警語，表示戴利是專業人士，一般人請勿模仿，也列上U11的防水級數，但英國廣告標準委員會認為，警語標示不夠明確，廣告有誇大不實和誤導成份在，下令廣告全面下架。

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