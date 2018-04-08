中梵主教任命協議 地下教會神父有話說

1949年中共建立政權後，中國大陸的天主教會以自治、自養、自傳的「三自愛國運動」，與國外教會切斷關係。圖為天主教北京教區主教座堂「宣武門天主堂」。（中央社）

2018-04-08 16:29

〔中央社〕對於中梵主教任命協議，最不具話語權的地下教會往往只能吞忍。但面對與愛國教會融合，甚至得接受「娶妻生子的主教」，地下神父直言，沒有靈性修養的官方主教無法領導教眾。

雖然教廷期盼透過主教任命協議改善中國天主教傳教環境，但中國天主教會發展最大的挑戰卻是教徒流失。台灣學者分析，年輕教友面對政治控制，離開故鄉後選擇隱匿、甚至不再信仰，中國天主教面臨高齡化。這次被要求讓位的閩東教區地下主教郭希錦也曾坦言，中梵主教協議無法解決這項嚴重問題。

「神的國度」－梵蒂岡，與「無神論」的中國共產黨，本該「道不同不相為謀」，如今卻在「主教任命」產生交集。

梵蒂岡先前傳出將接受7名中國方面任命的主教，隨後破天荒要求2位教宗認可的合法主教，遜位給北京任命的愛國主教。其中一位是高齡的汕頭主教莊建堅，另一位則是郭希錦，他被要求讓位給梵蒂岡處以「絕罰」的非法主教詹思祿。

對此，一名不願具名的中國地下教會神父向中央社表示，教廷執意簽署協議「那我們也認了」，但有些中國任命的主教甚至私下娶妻生子，「毫無靈性修養，無法領導地下教會」，因此，地下教會不會接受與愛國教會共祭，仍會秘密舉行宗教儀式。

長期往返兩岸的台灣天主教友則對記者表示，天主教非常強調效忠與臣服，教友大多不會對教廷決定多作質疑，應會默默承受。但官方教會連彌撒的經文都與世界上其他華語地區不同，對宗教完全臣服的內容都遭撤換，教友不會接受中共「黨高於宗教信仰」的主張。

對於中國地下教會現況，專研中國天主教政策的銘傳大學新聞學系主任孔令信接受中央社記者採訪時表示，地下教會的神職人員會避免穿著神職人員服飾，且具有世俗工作，除了自給自足也能避開盤查。宗教儀式則得秘密舉行，例如半夜乘船到湖中心進行彌撒，避開官方監視。

外界普遍認為，梵蒂岡希望藉由主教任命協議改善天主教友在中國的處境，並進軍廣大的中國宗教市場。但孔令信分析，中國地下教會的教友年齡偏高，年輕教友離鄉後面臨大城市政治敏感，以及對宗教的控管，大多會選擇隱藏身份，甚至不再信仰。天主教在中國發展已面臨高齡化問題。

紐約時報2月曾報導，中國1949年估計有約300萬天主教徒。但截至目前，中國天主教徒人數最高的估計是1200萬，這意味著教徒成長人數僅與人口成長幅度相當，顯示天主教在中國發展停滯不前。

報導引述一名閩東的36歲教友林剛表示，他離開故鄉後在都市開了一家商店，很少有時間去教堂，幾乎沒有一個鄰居是天主教徒。「如果我們能在禮拜日休息，去做彌撒，那會更容易一點，但是為了養家，我必須把店開著」，「外出打工會削弱信仰。」

郭希錦接受紐時專訪時則表示，在中國較為貧困的農村地區，天主教發展力量最強，但農村正在被掏空，像在閩東，幾乎所有的年輕人都走了，估計超過1/3的當地天主教徒已經離開閩東求職，村裡的教堂只有老年人口輪流使用，這意味著教堂活動無法延續。

郭希錦當時表示，如果有助於修補地下教會與政府教會之間的長期分裂，他願意退位，但這不會解決中國天主教力量正在削弱的問題。