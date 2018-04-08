貧富差距再惡化！ 2030年1％富豪將擁全球2/3財富

貧富差距持續擴大！再過12年，2030年的1%富豪，將擁有全球逾2/3財富。示意圖。（法新社）

2018-04-08 15:01

〔即時新聞／綜合報導〕全球貧富差距持續擴大！根據英國一份最新報告指出，自2008年金融海嘯以後，貧富懸殊問題加速惡化，照這樣的態勢持續發展，再過12年，也就是2030年，世界上最富有的1%人，將擁有全球逾2/3財富。

據英國《衛報》（The Guardian）報導，英國下議院圖書館（House of Commons Library）一份最新報告指出，自2008年以來，全球最富有的1%人，其財富以平均每年6%的速度增長，是其餘99%的人兩倍（3%），照這樣發展，至2030年時，1%富人資產會從140兆美元增加至305兆美元，佔世界總財富的64%。

調查報告警告世界各國領導人，若不採取行動減緩貧富差距擴大的狀況，這將會導致人民對政府和現有體制的不信任；委託調查此報告的英國工黨前內閣部長白理安（Liam Byrne）呼籲：「我們必須重寫遊戲規則，否則將要面對一個不公平、不道德的經濟災難，一個充滿貪腐、貧困和不穩定的世界。」

牛津大學地理學教授多林（Danny Dorling）指出：「收入不平等的最後一個高峰出現在1913年，如今，我們再次接近這個臨界點。」認為就算各國政府現在就著手處理這問題，也要花10-20年時間才能舒緩貧富差距惡化的狀況。

瑞士信貸（Credit Suisse）去年的報告顯示，全球最富有的1%人，擁有全球50.1%財富。