改不掉貪吃！她參加減重節目體重飆升 反封鎖醫生

美國一名女子為減重參加節目，但因忍不住節食，體重反飆升更封鎖醫生。（圖擷自《The Learning Channel》）

2018-04-08 14:30

〔即時新聞／綜合報導〕美國一名27歲女子因身體質量指數（BMI）超標，且多次流產，自覺是丈夫累贅，下定決心要減肥。她參加電視節目，希望有醫療團隊能幫助她，不料，她仍改不掉貪吃，體重從原本的430磅（約195公斤）飆升至712磅（約323公斤），後期甚至封鎖醫生電話，導致節目中止拍攝。

綜合外媒報導，美國印第安納州一名27歲女子霍金斯（Schenee Murry-Hawkins）自5歲被性騷擾後，將食物當作慰藉，造成體重超標，7歲就重達130磅（約59公斤），16歲重達200磅（91公斤），後來因為感染食肉菌（flesh-eating disease）接受手術後，走路變得困難，加上難以找工作，20歲體重已達430磅（約195公斤）。

霍金斯23歲時又遭受性侵，令她更依賴食物安撫，並表示，「透過食物和維持肥胖，我覺得是保護自己的一種方法。我這麼肥，就沒有人想和我說話」。但在25歲時遇見丈夫，婚後無法自理生活，包括到浴室洗澡和外出坐輪椅等，自覺是累贅，加上兩度流產，下定決心參加節目《沈重人生》（My 600lb Life），透過專業醫療團隊減重。

沒想到，期間她無法接受醫生的節食要求，不但減肥失敗，體重甚至飆至712磅（約323公斤），後期更拒絕拍攝，也封鎖醫生電話。醫生也嘆，「她選擇拒絕我們的協助，現在靠她自己了。」