全美首創！新墨州推法案 高中生找好出路才准畢業

美國新墨西哥州日前擬定法案，學生必須申請一所大學，或是提出一些畢業後計劃，才能從高中畢業。圖為新墨西哥州學生。（美聯社）

2018-04-08 14:12

〔即時新聞／綜合報導〕找好出路才准畢業！美國新墨西哥州日前擬定法案，學生必須申請一所大學，或是提出一些畢業後計畫，才能從高中畢業。

綜合美媒報導，新墨西哥州最近通過上述法案，成為全美首個規定學生闡述高中畢業後要做什麼事情的州，這項計畫實施後，學生的計畫報告將需要有校長、家長、導師的簽字，才能順利畢業。根據新墨西哥州數據，該州的高中畢業率僅71%，排名全美倒數第二。該州政府希望透過這項法案，以刺激畢業率上升。

美國科羅拉多州教育政策智庫「多州教育委員會」成員辛斯（Jennifer Zinth）對此表示，這項法案是全美獨一無二，法案或許能對畢業率產生正面影響，但她也警告，這可能產生意想不到的後果。

她認為，這項計畫將使新墨西哥州或其他考慮這項政策的州，需要增加導師，以幫助學生填寫一份高水準的申請書。另外學校也必須確保學生進入最適合的大學，若不重視此問題，恐讓原本可以讀4年大學的低收入戶學生，最後只能進入社區大學。

除了新墨西哥州之外，目前芝加哥也正在決定，在2020年開始，要求高中生提供證據，在畢業後計畫升讀大學，或暫時停學當學徒、參軍或工作。