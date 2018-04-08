「我並不超越法律」 巴西工人前總統到案服刑

魯拉（圖右2）涉貪遭判刑12年，當地時間7日順利向警方報到，將開始12年的刑期。（法新社）

2018-04-08 10:18

〔即時新聞／綜合報導〕72歲巴西前總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）涉貪遭判刑12年，當地時間7日結束與警方對峙，突破大批支持者的包圍攔阻，順利向警方報到，將開始12年的刑期，他向群眾表示，「我會遵守命令，我並不超越法律。如果我不相信法律，就不會成立政黨，而是已經開始革命。」

綜合外媒報導，魯拉原本揚言重新掌權，競選個人第3任總統，昨天也躲藏在聖保羅附近的冶金工人工會總部大樓內，支持者在外頭阻止他向警方報到。7日他終於走出大樓，突破人群包圍後，由警方黑色休旅車隊護送至警局。

他在離去前幾個小時，在工會大樓外對穿著紅衫的工黨支持者發表激情演說，除了堅稱自己的清白，也強調收賄判決是政治迫害，但會向警方報到，「我會遵守命令，我並不超越法律！」

魯拉2010年底卸下總統職位後，2015年捲入巴西石油公司（Paribas）貪腐案，因受賄罪遭判刑12年。原本他在今年10月的總統大選民調領先，有望第3度當選總統，如今將使巴西政壇少掉最具影響力的政治人物。