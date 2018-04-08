沙國企業擬在邊境鑿水道 讓卡達從半島變島嶼

卡達去年發生外交危機。（資料照，路透）

2018-04-08 09:15

〔即時新聞／綜合報導〕卡達去年發生外交危機，包含沙烏地阿拉伯在內的多個國家與其斷交、禁運等，最近沙烏地阿拉伯有企業提出建議，希望能在沙烏地阿拉伯和卡達之間挖出1條水道，讓卡達從半島變島嶼。

根據《富比士》引述沙烏地阿拉伯媒體《Sabq》的報導，雖然卡達去年遭遇外交危機，但近期狀況似乎已經好轉，卡達已和伊朗、土耳其等國發展新的商業關係，外交危機對卡達的影響正在減少。

然而，由沙烏地阿拉伯當地9家企業合作的組織參與了上述計劃，希望能與卡達「劃清界線」，但此計劃尚未被沙烏地阿拉伯官方批准。

報導稱，這條水道將會有200公尺寬，最深處可達20公尺，預計花費的成本會達到約7.47億美元（約220億元新台幣）。

另外，支撐該計劃的商業因素是，企業將在開闢出的水路旁開發度假區，至少會有5家飯店，港口造成後也會發展自由貿易區。

不過計劃成真後，是否能回收投資仍有待觀察，因為開發的地區人煙稀少，遠離產業中心，如果沙烏地阿拉伯與卡達的邊境仍關閉，任何商業活動或旅遊市場等都會受到影響，且對於航運也無意義，因為船沒必要航行這條狹窄的水道離開或進入波斯灣。