川普大廈又失火 竄出濃煙未傳出傷亡

川普大樓又傳失火，初步判斷起火點在50樓。（法新社）

2018-04-08 07:03

〔即時新聞／綜合報導〕川普大樓又失火！位於美國紐約市中心的川普大樓美國時間週六（台灣時間週日）傳出火災，紐約警方發言人證實此消息，消防人員正前往灌救。

綜合媒體報導，川普大樓內包括美國總統川普的豪宅，不過川普目前住在白宮。網友則判斷，起火點大約在50樓，現已竄出濃煙。紐約巿消防局表示，目前未傳出傷亡。

川普大樓在今年1月8日就曾傳出火警，當時位於58樓的頂樓冒出濃煙，當時消防局初步研判為電線走火釀禍。