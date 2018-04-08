美軍5天掉4機 阿帕契直升機墜毀釀2死

美軍再傳軍機墜毀意外，美國陸軍101空降師一架載有兩名飛行員的阿帕契攻擊直升機於6日晚間墜毀，兩名飛行員罹難。圖為同型阿帕契攻擊直升機。（法新社）

2018-04-08 07:40

〔即時新聞／綜合報導〕美軍又傳軍機墜毀意外，美國陸軍101空降師（101st Airborne Division）指出，一架載有兩名飛行員的阿帕契攻擊直升機於當地時間6日晚間墜毀於肯塔基州的坎貝爾堡（Fort Campbell），造成兩名飛行員罹難。

綜合外媒報導，這架阿帕契攻擊直升機於當地時間6日晚間9點50分在進行例行訓練，卻因不明原因墜毀，機內兩名飛行員當場死亡。101空降師指揮官羅雅爾（Todd Royar）悲傷地說：「這是坎貝爾堡與101空降師悲傷的一天，對家屬來說這段時間是如此艱困，我們的心會和家屬同在，並為他們祈禱。」針對阿帕契墜毀的原因，美國軍方則仍在調查。

美軍近期意外頻傳，若加上此次阿帕契墜毀意外，美軍在5日內已有4次墜機意外，包括3日在東非吉布地（Djibouti）一架陸戰隊AV-8B獵鷹式攻擊機（AV-8B Harrier）墜毀，飛行員彈射逃生後送醫；3日陸戰隊一架CH-53E「超級種馬」直升機於在南加州墜毀，機上4人全數罹難；4日一架F-16戰機墜毀於內華達州奈利斯空軍基地（Nellis Air Force Base）附近，飛行員當場身亡。