2800萬人瘋搶印度鐵路9萬職缺 「比全台灣總人口還多」

印度鐵路公司計畫大規模翻新老舊的鐵路，預計將招聘鐵路司機、調度員、鐵路工人在內約9萬名工作人員，竟吸引2800萬人瘋搶。（美聯社）

2018-04-08 00:36

〔即時新聞／綜合報導〕印度鐵路公司斥資1300億美元（約新台幣3.8兆元），計畫大規模翻新老舊的鐵路，預計將招聘鐵路司機、調度員、鐵路工人在內約9萬名工作人員，沒想到報名人數竟高達2800萬人，比全台灣總人口數還多，錄取率只有千分之3，顯示印度的就業形勢相當嚴峻。

印度國營鐵路是全球路網規模最大的鐵路系統之一，總長約12萬公里，全國有7172座車站，每日運送旅客數量高達2300萬名，但因許多鐵路路線都是在英國殖民時期修建，印度鐵路公司打算大規模翻新老舊的鐵路，基礎設施大幅升級，印度鐵路公司為此釋出約9萬個工作職缺。

外媒報導指出，有鐵路公司官員透露，截至3月底鄰近報名截止時，報名人數竟已多達2800萬人，官員預估最終截止時報名人數還會再更多。印度總理莫迪領導的執政黨印度人民黨則提出，將再追加2萬個工作機會。

釋出的職缺包含2萬6000名鐵路司機及專業職缺，還有近6萬3000名，包含鐵路養護工人、搬運工等鐵路工在內的職缺。考生年齡限定在18歲到31歲之間且須通過10年級的學校考試，考試內容為筆試或線上測驗，且須經過身分驗證。但在待遇方面，鐵路工的月薪只有大約1萬8000盧比（約台幣8000多塊）。