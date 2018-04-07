女高中生不穿胸罩激凸上學 遭校方OK繃貼乳頭

2018-04-07 22:51

〔即時新聞／綜合報導〕美國一名17歲女高中生麗茲（Lizzy Martinez）日前因為沒穿胸罩到學校，被校方要求以OK繃當胸貼遮住乳頭，原因是「激凸使其他同學分心」。麗茲感到受辱當場掉淚。校方事後回應，「學生到學校來應該要穿著合宜」。

據《布雷登頓先驅報》報導，麗茲就讀位於美國佛羅里達州的布雷登河高中（Braden River High School），她週一時決定不穿胸罩到學校，上半身僅身穿一件灰色長袖T恤，教職員認為她成為了其他學生的目光焦點。

隨後該校院長貝拉斯克斯（Violeta Velazquez）找麗茲到辦公室展開談話，要求她在長袖T恤外再加一件襯衫，以遮掩她的胸部，院長讓麗茲原地轉一圈做檢查後，顯然對衣服的遮蓋效果感到不滿意，因為她又要求麗茲到醫護室，此時麗茲已感覺自己就像遭受霸凌一般。

護士拿出4片OK繃，讓她在2邊乳頭上各貼2塊，她當場感到極不舒服，認為自己受到了汙辱哭泣掉淚。麗茲之後發推特抗議，內容為「停止性化（sexualizing）我的身體！」，文末還標記了學校的官方推特，但學校帳號後來封鎖了她。

校方在週四下午做出回應，校區總顧問泰特爾鮑姆（Mitchell Teitelbaum）表示，學校確實有更好的處理方式，但他也強調學校的服裝規則明定「合適得宜，留意個人整潔」，麗茲違反了學校的服裝規定，而校方只是試著幫她修正違規。

麗茲對校方的回應感到相當不滿，她認為服裝規定裡並沒有明確要求女性必須穿胸罩，她表示自己將繼續不穿胸罩上學以示抗議，並且指出「問題的關鍵在於那些嘲笑、議論我的學生，而不是我」。