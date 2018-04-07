斯里蘭卡婦女赴中東工作前 被仲介要求打避孕針

在斯里蘭卡，介紹當地婦女出國工作的仲介不但不保障婦女的權益，甚至為海外雇主性侵這些女員工提供幫助，對於當地婦女而言，前去海外工作已經與「被性侵」劃上等號。（歐新社）

2018-04-07 22:02

〔即時新聞／綜合報導〕在斯里蘭卡，介紹當地婦女出國工作的仲介不但不保障婦女的權益，甚至為海外雇主性侵這些女員工提供幫助，對於當地婦女而言，前去海外工作已經與「被性侵」劃上等號。

據英國《衛報》報導，由於斯里蘭卡內戰奪走了當地許多男丁的性命，斯里蘭卡的女性為了養家餬口，不得不出外工作，許多斯里蘭卡女性會選擇前去中東國家擔任家政工作。但數名持有斯里蘭卡政府許可的招聘仲介竟表示，他們可以為中東雇主提供「3個月保證」─3個月內女性勞工絕對不會懷孕。

仲介揭露，斯里蘭卡當地許多招聘機構都會為要去中東工作的女性勞工施打避孕針，而根據外籍勞工組織「Migrants Network」所述，這些女性勞工看似有權拒絕打針，但往往會在威逼利誘下屈服，而且他們多半不知道被施打的是避孕針。

「Migrants Network」認為施打避孕針有兩種目的，分別是事先掩蓋女性勞工到中東後，有可能發生的性侵事件，與為中東雇主提供不懷孕的「保證書」。就連斯里蘭卡當地的勞工組織也贊同招聘機構施打避孕針的做法，並為招聘仲介們開脫，「因為雇主如果發現勞工懷孕，招聘機構必須將他遣送回國，負擔額外的費用」。

儘管斯里蘭卡婦女到海外工作遭到辱罵、暴力，甚至性侵已經是常態，目前仍有大約150萬名家政工作者在沙烏地阿拉伯工作，招聘仲介每月會送高達4萬名外籍女性到當地填補龐大的需求。