「族裔配額」惹議 美司法部擬提告哈佛大學

美國司法部6日表示，他們有可能會正式控告美國名校哈佛大學（Harvard University），因為哈佛大學的招生程序涉嫌歧視亞裔學生。（資料照，路透）

2018-04-07 19:58

〔即時新聞／綜合報導〕美國司法部6日表示，他們有可能會正式控告美國名校哈佛大學（Harvard University），因為哈佛大學的招生程序涉嫌歧視亞裔學生。

綜合媒體報導，美國司法部週五（6日）表示，他們將支持學生組織「支持平等入學學生」（Students for Fair Admissions），指控哈佛大學恪守的種族優惠入學標準，為了達到內定的學生「族裔配額」，歧視成績優異之亞裔學生的立場，可能會正式對哈佛大學提告，或加入「支持平等入學學生」先前提告的案件。

「支持平等入學學生」組織在2014年時就已起訴哈佛大學，指控哈佛大學為了維持學生「族裔配額」固定，限制每年錄取亞裔學生的數量，2015年時美國司法部才介入調查。去年12月，哈佛大學在美國司法部的要求下，交出了紀錄學生錄取過程的內部詳細資料，但哈佛大學以這些資料「高度敏感」為由，要求法官不得讓公眾看到資料內容，但美國司法部與「支持平等入學學生」皆希望能公開資料，因此波士頓地方法院下週二（10日）將就文件的保密問題進行聽證會。

美國民權法案第6章規定，只要是接受政府資助的項目，都不得因為種族、膚色或出生地歧視任何人，而哈佛大學每年都至少拿走了上百萬元的美國政府資金，必須遵守這項法令。