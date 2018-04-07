取消空巴22架A350訂單 美航改砸3528億買波音787

2018-04-07 23:41

〔即時新聞／綜合報導〕全球最大的航空公司美國航空（American Airlines）週五（6日）宣布，取消原本向歐洲飛機製造商空中巴士（Airbus）採購22架A350型客機的計畫，並改向美國波音公司訂購47架787型夢幻客機，定價總額高達120億美元（約新台幣3528億元），藉此逐步取代部分舊式的老飛機，並進一步擴張美國航空先進的客機機隊。

綜合媒體報導，美國航空週五宣布將向波音公司訂購47架787客機，其中包含22架787-8型客機和25架787-9型客機，預計這些新機將在2020年開始加入美國航空機隊服務，並逐步取代老式的波音767，以及老式波音777-200和等空中巴士A330飛機。

在加上這批新機後，美國航空公司擁有的787型客機數量將來到89架。不過基於交易規模龐大，雖然新機的定價總額高達120億美元，但外界預估實際交易金額應該還會再打折扣，目前雙方也尚未透露交易細節。

外媒報導指出，美國航空公司原本是要向空中巴士採購22架A350型客機，舊訂單原本是由全美航空集團（US Airways Group Inc.）所下，不過目前已與空中巴士達成協議，取消該訂單，美國航空並指這是簡化機隊的策略之一。全美航空在2013年已被美國航空買下。