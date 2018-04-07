罕見！他乘輕艇船釣 竟目睹2.5米「怪物」出水瞬間

將近2.5米長的巨大鱘龍魚出水點就在船邊。（擷取自YouTube）

2018-04-07 14:59

〔即時新聞／綜合報導〕美國愛達荷州（Idaho）1名男子近日在斯內克河（Snake River）乘輕艇釣魚時，意外釣獲一條長約2.5米的「怪物級」鱘龍魚，出水過程正巧被後方釣友錄下，上傳YouTube後看得粉絲們興奮不已。

根據美國《KTVB》報導，熱愛釣魚人士卡羅爾（Steve Carroll）上週六（31日）與友人湯普森（Bryce Thompson）各駕駛一艘輕艇在河上釣魚，湯普森駕船在前，掌鏡的卡羅爾跟隨在後，看著平靜的水面，兩人先後拋竿入水等候大魚上門。

才下竿不到幾分鐘，現場寧靜的氣氛便被大魚上鉤的訊號打散，湯普森察覺到一陣明顯的就餌訊號順著魚線傳來，接著竿尾一沉，他知道有隻大傢伙在魚線彼端掙扎，便握緊釣竿與其展開搏鬥。

人、魚間的大戰持續了將近1個小時，這條巨型鱘龍魚一度飛躍出水面，在空中扭動牠巨大的身軀，由於出水點與輕艇非常接近，令在後方的卡羅爾不禁嚇了一跳。

兩人最終成功釣獲這條鱘龍魚，並測得其體長超過8英呎（約2.5公尺），推定體重超過300磅（136公斤），在測量、合影完以後，兩人按法規將其放生，以維持當地自然生態。

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