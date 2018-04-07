50年來過著別人的人生… 日醫院疑抱錯嬰兒

日本一間醫院發布聲明，約50年前疑似抱錯嬰兒，讓現年50歲的當事人過了半輩子「別人的人生」。示意圖與事件無關。（路透）

2018-04-07 13:57

〔即時新聞／綜合報導〕日本一間醫院發布聲明，約50年前疑似抱錯嬰兒，讓現年50歲的當事人過了半輩子「別人的人生」，向當事人致歉，並為了避免破壞另一位當事人平穩的生活，決定不主動通知。

日本東京的順天堂大學醫學院附屬順天堂醫院，在官網上指出，50年前在醫院出生的當事人，近日跟母親進行DNA鑑定時，發現兩人並無親子關係。醫院認為，出院後抱錯的可能性極低，因此應是院方發生抱錯事件。

院方指出，當年新生兒的確認方式，是沐浴後由助產士在嬰兒腳底寫媽媽的名字，這起事件可能是在寫上名字前就抱錯。醫院表示，在與當事人及其母親詳談後，發現院方抱錯的機率相當高，已向當事人道歉，並請律師協助協商。

至於被抱錯的另一位當事人，院方雖然無法從病歷確定身分，但已限縮可能人士的範圍，由於50年的時間，足以建構親子與社會網絡關係，為了不破壞對方平穩的生活，因此院方決定不主動通知。

院方表示，若當事人前來詢問，會抱持最大誠意做出回應，對於這起事件，院方向相關人士表達歉意，未來也會極力避免類似情況再發生。

這並非日本第一起抱錯嬰兒的事件，2013年時，日本一間醫院也爆出60年前弄錯嬰兒身分，讓一名本來含著金湯匙出生的嬰兒，與一名貧困人家的孩子交換人生，60年後男子提出訴訟，法院判處醫院須賠償他3800萬日圓（約台幣1000萬元）。