前北大教授20年前涉性侵 南京大學聲明要他辭

2018-04-07 13:22

〔中央社〕前北京大學中文系教授、現任南京大學文學院教授沈陽近日遭舉發20年前涉性侵，致女學生自殺。南京大學文學院今天在官網聲明，沈陽已不適合在南大文學院工作，建議他辭去南大文學院教職。

根據南京大學文學院官網資料，沈陽除了先後任教於北大和南大，是中國教育部長江學者特聘教授，也曾在美國哈佛大學、香港中文大學、台灣中央研究院等知名學府和學術單位擔任研究學者或客座教授。

南大文學院官網聲明，沈陽目前處於等待核查和調查階段。在此階段，停止沈陽從事南大文學院的教書育人工作。

聲明指出，經重新審核沈陽的師德師風「是否符合南京大學文學院全體同仁教書育人工作的要求，是否能得到這個共同體的認同」，南京大學文學院認為，「他不符合」。

聲明說，網路的議論已經嚴重影響南大文學院正常的教學科研秩序和學術聲譽。「沈陽已經不適合在南京大學文學院工作」。

北京大學碩士李悠悠於5日清明節當天為過世20年好友發聲，在網上實名舉發沈陽22年前在北大中文系任教期間，性侵北大中文系女學生高岩，導致高岩於1998年在家中結束生命。

李悠悠以回憶同學高岩的方式將此事再度公開，獲其他同學力挺，紛紛在網上留言證實高岩的確是遭到沈陽的權勢威逼受辱自殺

南京大學教師工作部、北京大學教師職業道德和紀律委員會6日皆對此事發表聲明。其中，北大說明，經查閱相關資料，1998年3月，北京市公安局西城分局對這一事件作出事實認定，給出調查結果；1998年7月北京大學對沈陽「做出了行政處分」。

南大文學院今天在官網發出聲明，首先說明當年聘沈陽任教的經過。2011年下半年，時任北大中文系副主任、北大人文特聘教授的沈陽，因在北大未能獲得申報當年中國教育部長江學者特聘教授的推薦，按照可以在外單位申報的原則，沈陽主動聯繫南大文學院，申請以南大作為推薦單位。

沈陽入選長江學者特聘教授，2012年與南京大學簽訂「長江學者特聘教授聘任合同」，聘期至2017年9月30日。接著又在2013年3月辦理人事調動手續，進入南大工作。

南大文學院在聲明中表示，在調動過程中，北大相關部門和沈陽都沒有向南大文學院說明他曾經因師德師風問題接受處分。南大文學院基於沈陽具有「北京大學中文系副主任、北京大學特聘教授」等高端人才身分，也沒有向南大人力資源處請求前往北大外調查檔。

為此，南大文學院聲明，「願意承擔人才引進工作程序不嚴謹的錯誤，並向南京大學請求處分」。