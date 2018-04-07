遭毒殺俄諜寵物怎麼了？ 英：3天竺鼠1貓皆死亡火化

英國近日透露，前俄諜斯克里帕養的2隻天竺鼠和1隻貓皆已死亡。圖為斯克里帕女尤莉亞（Yulia Skripal）。（圖片擷取自文中YouTube影片）

2018-04-07 13:23

〔即時新聞／綜合報導〕俄籍前間諜斯克里帕（Sergei Skripal）在英遭毒殺事件風波仍持續，俄國日前質疑斯克里帕有寵物，但英國媒體完全避而不談。英國近日透露，斯克里帕養的2隻天竺鼠和1隻貓皆已死亡，3隻寵物的遺體已火化，尚有1隻貓下落不明。

綜合外電報導，俄國日前質疑英國媒體完全不提前俄諜斯克里帕有養寵物，並稱調查其寵物有助釐清案情，據俄方表示，斯克里帕養有2隻天竺鼠和2隻貓。

英國環境、食物及鄉村事務部（Department for Environment, Food and Rural Affairs）發言人5日透露，英方1名獸醫進入斯克里帕的住家調查時，發現2隻天竺鼠已死亡，1隻貓也處在痛苦狀態，為了減輕貓的痛苦，獸醫決定將貓安樂死，並稱安樂死貓的決定符合動物福利。而先前調查指出，斯克里帕及其女的中毒地點在家門口。

英國國防科技實驗室已將發現的2隻天竺鼠和1隻貓的遺體全數火化，避免神經毒劑「諾維喬克」持續暴露，另1隻俄官方稱斯克里帕所養的貓尚未有下落。

「禁止化學武器組織」（OPCW）日前稱，斯克里帕昏迷現場索爾茲伯里（Salisbury）的樣品調查結果，將在下週出爐，但拒絕俄國參與調查此案。