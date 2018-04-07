沙烏地阿拉伯解除35年電影院禁令 這部超賣座電影搶頭香

沙烏地阿拉伯宣布，在境內沉寂35年的電影院將於4月中旬重見天日。（路透）

2018-04-07 10:21

〔即時新聞／綜合報導〕沙烏地阿拉伯宣布，在境內沉寂35年的電影院將於4月中旬重見天日，沙國王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed Bin Salman）還率團訪問好萊塢，電影禁令解除後，美國漫威公司的超級英雄電影《黑豹》將成為第一部登上沙國的電影。

綜合外媒報導，沙烏地阿拉伯早在20世紀就曾有電影院，但80年代伊斯蘭主義崛起，反對男女共同在公開場合從事娛樂活動，也把電影視為西方文化入侵，會「敗壞道德」，從而使電影院在境內絕跡35年；在王儲穆罕默德．沙爾曼帶領下，宣布了「願景2030」計劃，希望擺脫沙國依賴石油的經濟生態，開始朝其它產業發展，解除電影禁令的措施亦是計劃的其中一部分。

當局規劃在2030年前建設300間電影院，創造3萬個就業機會，首間電影院預計在4月18開幕，而相隔35年第一部在戲院上映的電影為漫威超級英雄電影《黑豹》，《黑豹》上映後口碑票房爆表，截自4月初，《黑豹》的全球票房高達12.8億美元（約372.48億台幣），擊敗迪士尼自己的動畫《冰雪奇緣》，躍升全球最賣座電影第10名。

《黑豹》將在首都利雅德的電影院連續放映5天，另外漫威公司的《復仇者聯盟3》也將於4月底在沙國公映。