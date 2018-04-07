人妻生下雙胞胎 DNA卻驗出「同母異父」

2018-04-07 00:32

〔即時新聞／綜合報導〕一母所生的雙胞胎父親竟然是不同人？烏干達日前傳出有名年輕媽媽在嫁人後，卻又愛上自己丈夫的好兄弟，之後更生下一對雙胞胎，並在離開丈夫後嫁給丈夫的好兄弟，但連她自己都不確定爸爸是誰，不料在經過醫院檢測DNA後卻發現，兩名小孩的父親分別是前夫及現任丈夫，這樣的結果也讓他們完全無法置信。

外媒報導指出，來自烏干達某村莊的拉希達（Rashida Nakabugo）在幾年前嫁給25歲的約瑟夫（Joseph Sengendo），但婚後卻又愛上丈夫的好兄弟派翠克（Patrick Ssegane）。拉希達在替約瑟夫生下一對雙胞胎，2個月後就選擇離家出走，還宣稱她要去別的地方生活，但事實上卻是投奔到派翠克的懷抱。約瑟夫也察覺此事，並與拉希達離婚，拉希達離婚後也嫁給派翠克。

儘管如此，拉希達始終無法確認孩子的父親到底是誰，加上孩子如今也已經3歲了，派翠克也提出希望能弄清楚真相，雙方同意到醫院進行DNA檢測，但結果出來時卻讓人難以置信，因為檢測結果顯示兩名小孩的父親是不同人，為了加以確認，院方還再度進行檢測，雖然檢測結果確實無誤，但這樣的結果也讓約瑟夫氣呼呼地表示，無法相信雙胞胎會有兩個爸爸，並稱就算拉希達說那是他的小孩他也不會要了。

反觀現任丈夫派翠克則是安慰拉希達說，他會負起責任照顧兩名小孩，要拉希達不用擔心。不過拉西達仍表示，希望派翠克簽署協議，撫養她與雙胞胎，並要求小孩長大後，能自行決定是否要跟隨前夫約瑟夫生活。