聯合國警告以色列 處理加薩問題應「極度謹慎」

在上個月底以色列軍方與巴勒斯坦抗議民眾爆發衝突，釀成17死上千人受傷的慘劇之後，聯合國今日警告以色列，在面對加薩問題時，必須以「極度謹慎」的態度處理。（歐新社）

2018-04-06 23:42

〔即時新聞／綜合報導〕在上個月底以色列軍方與巴勒斯坦抗議民眾爆發衝突，以軍開火釀成17死上千人受傷的慘劇之後，今日又有2名巴勒斯坦示威者在加薩邊界遭槍殺，1週以來死亡人數已增至22人。聯合國今日警告以色列，在面對加薩問題時，必須以「極度謹慎」的態度處理。

綜合外電報導，聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）今日呼籲以色列對於加薩地區現在不斷發生的抗議示威採「極度謹慎」的態度面對。聯合國人權發言人史勞塞爾（Elizabeth Throssell）也警告，不合理地以開火解決問題，相當於故意殺害平民，違反了日內瓦公約。

以色列表示，他們只是在做他們必須做的事─捍衛國土邊界。軍方將會用一切行動防止任何示威者靠近加薩邊界，「絕不允許任何保護以色列人民的圍牆或邊界被突破」。

以色列於3月30日在加薩邊境對巴勒斯坦的抗議民眾開火，造成17人死亡、數千人受傷，是2014年以來最嚴重的1次以巴衝突，後來連續幾日亦不斷爆發零星衝突，死亡人數至今已達到22人。

這次以色列的作法不止遭受聯合國與巴勒斯坦當局批評，就連著名以色列維權組織「B’Tselem」，也呼籲以色列軍方拒絕「嚴重違法」的行為，像是向手無寸鐵的民眾開火。