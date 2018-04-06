憂緬甸種族滅絕 杜特蒂：願收容羅興亞難民

根據聯合國和維權組織表示，自去年8月以來，約有70萬人已從緬甸逃到孟加拉，羅興亞人就占了大多數。（法新社）

2018-04-06 22:42

〔即時新聞／綜合報導〕一貫以強硬作風聞名的菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte），近日也看不下緬甸政府迫害羅興亞人的行為，今（6）日表示願收容羅興亞難民。

綜合媒體報導，杜特蒂在總統府向農民和農政官員演講時表示，緬甸正面臨「種族滅絕」危機，並為此感到同情，認為國際社會沒有能力解決緬甸問題，菲律賓願伸手收容逃出緬甸的羅興亞難民，不過他認為「歐洲也該分攤一些」。

對於杜特蒂的「種族滅絕」說，緬甸政府也矢口否認，政府發言人佐泰（Zaw Htay）並聲稱杜特蒂對緬甸一無所知，「他的評論沒有反映出真實情況」。

根據聯合國和維權組織表示，自去年8月以來，約有70萬人已從緬甸逃到孟加拉，羅興亞人就占了大多數。當時羅興亞的好戰份子向緬甸安全部隊發動襲擊，引發軍事鎮壓，外界對緬甸領導人翁山蘇姬的批評聲浪也因此接踵而至。

即使翁山蘇姬在國際上遭受撻伐，杜特蒂在這場演說中則從頭到尾都未提及翁山蘇姬的名字，僅表示「那個女人，她是我的朋友。」

東南亞國家領導人對於其他東協成員國提出批評實屬罕見，因為他們有著不干涉其他成員國內政的慣例，因此杜特蒂的發言特別令人關注，是否牽動東協局勢仍待觀察。