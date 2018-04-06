「吃雞」手遊滿地山寨？ 中國網易挨告侵權

2018-04-06 23:00

〔即時新聞／綜合報導〕近來「吃雞遊戲」風靡全球，但畫面、操作方式雷同的遊戲有好幾款，民眾難以分辨究竟哪一個是官方正版。今（6）日，首款軍事射擊「吃雞遊戲」《絕地求生：大逃殺》（PlayerUnknown’s Battlegrounds, PUBG）正式向美國法院提出告訴，指控中國網易公司所發行的兩款手遊《荒野行動》和《終結者II》侵權，並要求網易移除這兩款遊戲的所有版本。

據統計，《絕地求生》曾占全球最暢銷遊戲寶座，遊戲開發商為南韓遊戲公司藍洞旗下的子公司PUBG。根據《彭博》報導，PUBG今天已正式提告中國網易公司，指控網易發行的射擊手遊《荒野行動》和《終結者II》抄襲，不僅遊戲中「跳傘」和「載具」等設計十分相似，連最為人所知的「大吉大利，今晚吃雞！」的獲勝口號都雷同。南韓PUBG公司要求這兩款遊戲從Apple Store和Google Play下架，並且向網易求償近千萬台幣。

去年10月傳出中國廣電總局擬對《絕地求生》遊戲下達禁令，原因是這款遊戲血腥暴力，「嚴重偏離我國社會主義核心價值觀和中華民族的傳統文化習慣與道德規範，不利於青少年消費者的身心健康」，但網易卻在去年11月推出遊戲設定極相似的《荒野行動》，還搶先一步在中國騰訊公司代理的《絕地求生》之前上市，搶占下載量排行榜，如今網易因侵權糾紛挨告，據悉，目前網易尚未有相關作為。