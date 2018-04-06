超尷尬！英國議員說街上「從沒看過警察」 下1秒慘被打臉

2018-04-06 22:12

〔即時新聞／綜合報導〕英國1名工黨議員，在接受關於倫敦治安的訪問時，批評倫敦警力越來越少，自從他搬到倫敦以來，他都沒有看過任何1名倫敦警察在巡邏，不料，鏡頭捕捉到後方剛好有1名警察出現，矛盾的畫面引起大批英國網友嘲笑、惡搞。

綜合媒體報導，英國工黨議員拉米（David Lammy）在1場英國廣播公司（BBC）的直播採訪中說，他認為，近日在倫敦頻繁發生的槍擊事件，與倫敦警力越來越少有關係，他更說，「我覺得鄰里間的警力都消失了，自從我搬來這裡之後，我從來沒有在街上看過警察」。沒想到在拉米身後幾公尺遠的地方，剛好就有1名身穿制服的警察走過去，尷尬的畫面全被《BBC》的鏡頭記錄下來。

許多網友紛紛在推特（Twitter）上標註「#David Lammy」，並發文惡搞，有人放上1張拉米戴眼鏡的照片，附註「我已經找我的眼鏡一陣子了，但我還是找不到它」，有人發了1張拉米與草叢樹木的合照，附註「我已經來這裡1星期了，但我從未看過任何草和樹」，還有人擷取《BBC》的訪問畫面，說員警身上穿了「高級的隱型斗篷」。對於網友的揶揄，拉米隨後在推特上回應，這很好笑沒錯，但是希望大家能花心思正視倫敦治安的問題。

今年年初以來，倫敦已經有超過50人被殺害，其中30多人死於刺殺。儘管拉米因為訪問中的言論遭到網友嘲笑，但他所說的警力越來越少，顯然也是事實，根據英國下議院圖書館數據，英國警力從2010年的大約14.4萬名，至今逐年遞減，去年甚至只有大約12.3萬名。倫敦市長沙迪克汗（Sadiq Khan）與倫敦警察廳總監笛克（Cressida Dick），近日也因為倫敦每況愈下的治安，頻頻受到非議。