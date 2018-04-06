不用泥土和陽光 科學家在南極種菜成功收成

近日科學家成功在南極嚴寒的天氣之下，採收了第一批不用泥土、陽光與農藥種植的蔬菜，太空人在太空能吃的蔬果種類又多了幾項。（圖翻攝自德國太空中心網站）

2018-04-06 20:06

〔即時新聞／綜合報導〕離殖民火星的夢想又更進一步，近日科學家成功在南極嚴寒的天氣之下，採收了第一批不用泥土、陽光與農藥種植的蔬菜，太空人在太空能吃的蔬果種類又多了幾項，科學家更計畫未來要嘗試種植草莓。

綜合媒體報導，在德國位於南極的諾伊邁爾三號站（Neumayer Station III）的科學家們，在溫度低於攝氏20度的嚴苛氣候下，成功種植出3.6公斤的葉菜類、18條小黃瓜與20顆櫻桃蘿蔔等，近期完成了第一次的採收。

這項種植計畫目的是為了研究如何讓太空人能在惡劣的氣候環境中種植蔬果，負責研究的德國太空中心（DLR）表示，他們希望能在5月的時候，達到每週收成4.5公斤蔬果的目標。

儘管美國太空總署（NASA）先前就曾在國際太空站種植出葉菜類蔬菜，但「DLR」的研究計畫希望能增加更多能在太空種植的蔬果種類，目前已經能成功種植的有葉菜類、小黃瓜、番茄、胡椒、櫻桃蘿蔔、羅勒、香菜與韭菜等，「DLR」的研究專案經理舒伯特（Daniel Schubert）更說，他們正在嘗試種植草莓。