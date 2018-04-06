不能只有我看到！日本正妹鏡頭前放電 下一秒令網友崩潰

一名日本「大眼正妹」身穿俗稱「童貞殺」的露背高領毛衣，用無辜的眼神盯著鏡頭放電。（圖擷自twitter）

2018-04-06 17:09

〔即時新聞／綜合報導〕不能只有我看到！推特最近瘋傳一段短片，一名日本「大眼正妹」身穿俗稱「童貞殺」的露背高領毛衣，用無辜的眼神盯著鏡頭放電，不料下一秒鏡頭拉遠，「大眼正妹」不慎「走光」，露出結實壯碩的手臂，令網友驚呆。

這名日本「大眼正妹」的真身為現年29歲的男健體選手菅原辰馬，他一時興起，想扮成女生，為求逼真、做好做滿，還特別找來女性友人幫忙化妝、喬拍攝角度，這段短短6秒的惡搞影片讓他爆紅，許多網友以「不能只有我看到」的心態到處分享，影片才上傳短短3天，就累積逾262萬觀看次數。

菅原辰馬指出，「這是我第一次嘗試戴假睫毛，當女生還真麻煩啊...」對於自己瞬間爆紅，他也驚嘆：「網路力量真強大」菅原喜好動漫，酷愛《北斗神拳》、《七龍珠》等作品，他也努力把自己鍛鍊成「大隻佬」，不吝在網路上分享健身知識。

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