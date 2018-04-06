印尼規模5.5極淺層地震 暫無災情傳出

2018-04-06 16:26
這起地震發生在當地時間下午4點46分58秒，震央位於南緯1.45度、東經138.18度處，震源深度僅10公里，屬極淺層地震。（擷取自USGS）
〔即時新聞／綜合報導〕印尼東部巴布亞省近海在台灣時間下午3點46分許發生芮氏規模5.5地震，目前暫無災情傳出，也未發布海嘯警報。
根據美國地質調查局（USGS）公布的數據，這起地震發生在當地時間下午4點46分58秒，震央位於南緯1.45度、東經138.18度處，震源深度僅10公里，屬極淺層地震。
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這起地震發生在當地時間下午4點46分58秒，震央位於南緯1.45度、東經138.18度處，震源深度僅10公里，屬極淺層地震。（擷取自USGS）
〔即時新聞／綜合報導〕印尼東部巴布亞省近海在台灣時間下午3點46分許發生芮氏規模5.5地震，目前暫無災情傳出，也未發布海嘯警報。
根據美國地質調查局（USGS）公布的數據，這起地震發生在當地時間下午4點46分58秒，震央位於南緯1.45度、東經138.18度處，震源深度僅10公里，屬極淺層地震。