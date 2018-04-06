西班牙皇室上演鄉土劇！ 婆媳過招火藥味濃厚

西班牙皇室上演婆媳大戰！79歲的索菲亞王后（Queen Sofía，左二），於3日復活節摟著孫女萊昂諾爾公主（Princess Leonor，左一）和索菲亞公主（Princess Sofia，右二）時，和她45歲的媳婦萊蒂西亞王后（Queen Letizia，右一）當場槓上。（法新社）

2018-04-06 15:55

〔即時新聞／綜合報導〕鄉土劇中的婆媳問題讓人百看不厭，如今連西班牙皇室也上演婆媳大戰！現年79歲的索菲亞王后（Queen Sofía），於3日復活節時摟著孫女萊昂諾爾公主（Princess Leonor）和索菲亞公主（Princess Sofia）時，和她45歲的媳婦萊蒂西亞王后（Queen Letizia）當場槓上。

據《紐約時報》報導，當時索菲亞王后把兩個小公主摟在一起，顯然是想要合照，此時萊蒂西亞王后竟然擋在3人面前，當地媒體解讀為是想要阻止合照。隨後萊蒂西亞伸手去整理女兒萊昂諾爾公主的頭髮，卻遭婆婆索菲亞王后推開，此時她們似乎講了幾句話，最後萊昂諾爾公主竟大力甩開奶奶放在她肩膀上的手。

50歲的西班牙國王菲利普六世見狀，連忙在旁邊輕拍愛妻萊蒂西亞王后的手臂，似乎在安撫她好讓皇室家庭保持顏面。這個場面連歐洲皇室也嘖嘖稱奇，希臘王儲妃瑪麗-珊圖（Marie-Chantal）在推特上強調，沒有任何一個祖母應該遭受這樣的對待。

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