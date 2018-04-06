耶魯學者認證：俄國是假新聞操作高手！

2018-04-06 16:52

〔即時新聞／綜合報導〕「通俄門」干預美國總統大選風波尚在調查，近來更被發現大選期間俄國人製造許多影響美國輿論的網路文章、圖片等素材，臉書官方也發現，與俄國相關的臉書帳號發佈假新聞或煽動性言論介入美國大選。美國耶魯大學歷史學教授史奈德（Timothy Snyder）表示，俄國寡頭集團早在20世紀末到2千年初，就是操作假新聞的高手。

美國媒體《Vox》5日刊出耶魯大學歷史學教授史奈德的訪問，史奈德指出，俄國在蘇聯時期就很了解心理戰，蘇聯在冷戰時輸了經濟和技術，心理戰卻能應用在網路時代，使俄國具備操作假訊息的優勢。而蘇聯解體後，以普廷為首的俄國寡頭集團掌握電視媒體，向社會大量散播錯誤跟衝突訊息，使人民無法辨認真相，因而漸對公共事務冷感。

史奈德稱，到2010年，俄國開始在海外使用假訊息技術，作為破壞西方國家穩定的手段，美國的種族問題就是最容易操作的衝突，俄國要介入美國政治，只需用社群媒體製造分化和憤怒情緒即可，美國總統川普擅長在媒體中「扮演」成功商人的特點，也有利於俄國操弄輿論。

史奈德另指出，人們在政治上常會陷入「一切都會好轉」，或「我們死定了」兩個極端中，只有看清自身處境，才能辨別自己真正要什麼。