台女赴港遊迪士尼 疑似攜帶胡椒噴霧遭逮捕

一名台灣女遊客至香港迪士尼樂園遊玩，安檢時疑似被搜出胡椒噴霧而遭逮捕。（資料照）

2018-04-06 14:11

〔即時新聞／綜合報導〕台灣一名赴香港旅遊的女子，今早至迪士尼樂園遊玩；但在入園接受安檢時，疑似被搜出胡椒噴霧。

綜合港媒報導，女子今天上午10時許進入迪士尼樂園入口，接受安檢時，工作人員疑似在其包包內搜出攜帶型胡椒噴霧；園方立刻報警，警方到場後以涉嫌「無牌管有槍械」逮捕女子。

目前，全案由大嶼山警區刑事調查隊調查中，詳細情形有待進一步釐清。