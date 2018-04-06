川普嫌講稿「很無聊」就扔掉 美鄉民：我就愛這味！

美國總統川普日前原本要發表稅改相關演說，卻稱稿子「內容很無聊」，在眾人面前直接扔稿子。（彭博）

2018-04-06 14:34

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普日前在維吉尼亞州，原本要發表稅改相關演說，卻在看了稿子以後表示「內容很無聊」，在眾人面前直接扔了稿子。

綜合外電報導，美國總統川普原計畫5日於維吉尼亞州，宣傳去年實施的1.5萬億美元減稅法案。但川普在看了他的演講稿後表示，「我會花2分鐘講這件事（稅改）...但是管他的，講這個有點無聊」，川普又稱「我已經看完第一段，我認為內容很無聊」，便將他的演講稿直接往觀眾的方向扔去，稿子最終落在川普背後，川普也離題改聊其他內容，如美國的移民恐攻及強暴問題。

網友看到川普「脫稿演出」，表示「那張演講稿才幾段川普也懶得講？」、「字體看起來很大，內容應該沒有很多吧」、「他嫌字太多了」、「撰稿人會氣得跳腳」、「川普演戲而已啦！」、「丟稿子非常川普」、「我就愛川普這味！」。