朴槿惠一審結果出爐！ 判處24年徒刑、罰款5億

南韓前總統朴槿惠下台受審，首爾法院今（6日）宣布一審判決，判處朴槿惠24年有期徒刑、罰款180億韓元。（約新台幣4.9億元）。（法新社）

2018-04-06 14:58

〔即時新聞／綜合報導〕南韓前總統朴槿惠，因閨密干政與收賄案下台受審，檢方對朴槿惠求處30年有期徒刑、罰款1185億韓元（約新台幣32.7億元），首爾中央地方法院今（6日）宣布一審判決並全程直播，判處朴槿惠24年有期徒刑、罰款180億韓元（約新台幣4.95億元）

綜合韓媒報導，法院直播現場聚集大量媒體，值得注意的是，這是韓國最高法院去年宣布符合公共利益的判決可以直播後，第一次有審判過程進行全韓直播。

朴槿惠從去年3月開始就被拘留至今，始終聲明自己是無辜的，而且是政治迫害下的受害者，她在今日一審前告知法院自己身體不適不便出席聽判。

首爾中央地方法院指出，朴槿惠獲判有罪的案件包括：濫用權力勒索大企業敲詐錢財，藉此成立兩個由崔順實操縱的非營利基金會、強迫現代汽車和崔順實控制的KD Corporation公司簽署協議、迫使樂天集團向崔順實經營的K-Sports基金會捐贈70億韓元（約新台幣1.9億元）、要脅SK集團向K-Sports捐款89億韓元（約新台幣2.46億元）。

朴槿惠其他有罪的地方還有：強迫電信公司KT雇用崔順實的友人，並且與崔順實友人營運的公司簽下合約、脅迫鋼鐵製造商浦項鋼鐵公司與崔順實旗下的The Blue K公司簽署協議、向三星集團勒索16億韓元（約新台幣4430萬元），以便資助崔順實的基金會、向崔順實洩露47份機密文件、試圖濫權解雇CJ集團副董事長。

另外，朴槿惠被判有罪的還有：脅迫三星提供向崔順實女兒鄭維羅（Chung Yoo-Ra，前譯鄭尤拉、鄭宥娜）提供免費馬匹、轎車和培訓資源、濫權解雇政府職員、編列文化人士黑名單削減對他們的補助、濫權擢升對崔順實提供不當利益的韓國外換銀行（Hana Bank）一名職員。

至於樂天集團向崔順實旗下K-Sports捐贈的70億韓元、三星捐獻給崔順實控制的Core Sports基金會36.4億韓元（約新台幣約新台幣1億元），被法院認定是透過崔女向朴槿惠行賄。

朴槿惠獲判無罪的案件包括：涉嫌強迫現代汽車為崔順實的公司投放廣告、涉嫌強迫三星向崔順實女兒鄭維羅提供213億韓元（約新台幣5.9億元）的馬術資金、涉嫌接受三星公司領導層的非法請求。

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