他拍到札克柏格清狗便 竟被臉書請去「喝茶」嚇到…

英攝影記者史丹（Nick Stern）爆料指出，自己拍下臉書執行長札克柏格清狗便的照片後，被請去臉書總部「喝茶」。（路透）

2018-04-06 12:08

〔即時新聞／綜合報導〕臉書近日被爆洩漏用戶個資，迫使創辦人兼執行長札克柏格（Mark Zuckerberg）將於11日赴美國國會作證。近日有人爆料指出，比起臉書數百萬用戶的個資，札克柏格似乎只注意自己的隱私。

英《每日郵報》2日刊出英國攝影記者史丹（Nick Stern）的爆料，史丹表示，他在2011年札克柏格剛成名時，於4月前往加州試圖拍下札克柏格的側寫照，並捕捉到札克柏格在自家附近清狗便的照片。史丹稱，在札克柏格清狗便的照片發佈於網路後不久，有警衛搭高爾夫球車靠近他的車，並告訴車裡的史丹說他被臉書「傳喚」，史丹稱自己當時「驚呆了，也不知道臉書怎麼發現照片是我拍的」。

之後，史丹便驅車前往臉書總部，警衛則開高爾夫球車尾隨在後。到達臉書總部後，史丹與時任臉書共政策主任的佛斯特（Debbie Frost）和公關部的梭奧（Jonathan Thaw）會面。史丹說，他被兩人告知「札克柏格及其周圍人士的生活是私人的，應該保持隱私狀態，而且我無權出版他的相關報導」。

史丹說，自己儘管沒被威脅，但也被臉書的行為嚇到，而當時札克柏格剛成為公眾人物，大眾也對他很有興趣，自己則是在公共場合拍照，並未侵犯札克柏格的私生活。史丹也稱，諷刺的是，比起臉書數百萬用戶的個資，札克柏格似乎較優先重視個人隱私。