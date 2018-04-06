超級細菌「噩夢」襲全美 擁有幾乎完美的抗藥性

擁有不尋常抗藥性、幾乎無法治療的超級細菌「噩夢」遍布全美，令專家大為憂心。圖為細菌示意圖，非「噩夢」本體。（美聯社）

2018-04-06 11:52

〔即時新聞／綜合報導〕美國疾病管制與預防中心（CDC）日前公布一份報告，發現超過200例擁有不尋常抗藥性、幾乎無法治療的超級細菌「噩夢」（Nightmare Bacteria），由於超級細菌個案比想像中高，專家憂心情況可能比預期嚴重。

綜合外媒報導，美國疾病與管理預防中心表示，表示，超級細菌「噩夢」遍及全美27州，「噩夢」不但自己擁有異常的抗藥性，甚至還能將這能力分給其他細菌，讓它們同時產生抗藥性，已知有221個樣本出現上述情況；據統計，接觸帶有「噩夢」患者的人，有11%也會被感染，這些被感染的人不會出現症狀，但也具有傳染能力，令人難以防範。

幾乎所有藥物都有抗藥性的「噩夢」，對老年人和慢性疾病患者威脅尤大，CDC副主任安妮舒克特（Anne Schuchat）指出，致死率恐高達50%，每年約2萬3千人因感染擁有抗藥性的細菌而不治。

專家指出，感染「噩夢」的患者難以治療，僅能透過包括輸液及維生機器等支援性治療，以提高生存率，目前許多研究團隊正積極開發更多的抗生素，或者在沒有抗生素的情況下遏止病情惡化的方法。