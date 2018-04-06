美出現「殭屍浣熊」 疵牙裂嘴噴口水、還會雙腳站立！

美國俄亥俄州傳出出現行動詭異的「殭屍浣熊」。（圖片擷取自Robert Coggeshall臉書頁面）

2018-04-06 10:59

〔即時新聞／綜合報導〕美國俄亥俄州傳出，當地浣熊近日行動詭異，違反晝伏夜出的習性出現在白天，還會重複做疵牙裂嘴、用後腿站立的動作，並在過度疲累後倒下。當地居民將出現這種狀況的浣熊稱為「殭屍浣熊」。

綜合外電報導，美國俄亥俄州揚斯敦（Youngstown）警方，正在調查當地約10多人，聲稱約在3月底目擊的「殭屍浣熊」。民眾描述這些浣熊違反晝伏夜出的習性出現在白天，會重複做噴出口水的疵牙裂嘴動作、用後腿站立，並在過度疲累後倒下。甚至這些浣熊也不害怕他們平常會畏懼的動物。

當地居民將出現上述狀況的浣熊稱為「殭屍浣熊」，地方攝影師寇格歇爾（Robert Coggeshall）拍下這些浣熊，於3月31日分享在臉書，並稱「殭屍浣熊」們還會追著他跟他的狗跑。動物和狂犬病控制專家亞歷山德博士（Dr. Donna Alexander）表示，這些浣熊可能得了「犬瘟熱」，用雙腿站立的動作顯示牠們有神經平衡問題，這是感染了「犬瘟熱」的症狀，其他症狀還包括顫抖和癲癇發作，並使浣熊不怕人類，且無法治癒。

目前揚斯敦當局已安樂死至少14隻浣熊，儘管人類沒有患病風險，但如果人類的寵物沒有接種過「犬瘟熱」疫苗，就會有感染風險。