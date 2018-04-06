生死不分離... 夫婦攜手走過73年 一起安樂死離世

加拿大喬治和雪莉夫婦（George and Shirley Brickenden）結婚73年，3月27日於家人的陪伴下，一起接受安樂死離開了這個世界。（圖擷自Tuhaf Ama Gerçek推特）

2018-04-06 09:47

〔即時新聞／綜合報導〕加拿大喬治和雪莉夫婦（George and Shirley Brickenden）結婚73年，年屆9旬的兩人受到病痛折磨，他們的願望是一起接受安樂死，最後在3月27日於家人的陪伴下，安詳地離開了這個世界。

據加拿大《環球郵報》報導，95歲的喬治和94歲的雪莉於3月22日接受採訪，喬治笑稱1944年時他在空軍服役，雪莉則在海軍機構服務，他的母親曾想儘快撮合兩人，但他有幾天的時間沒理雪莉，因為自己還有其他約會。雪莉連忙插話，透露她當時氣得和其他人訂婚了，此時坐在旁邊的3名子女聞言紛紛笑了出來，直說父母有跟他們說過這些事。

結果兩人終於在1944年的耶誕節約會，過了5、6天喬治直接求婚，就這樣攜手走過了73年。上個月27日，夫婦躺在多倫多家中的床上接受安樂死。兩人是加拿大為數不多一起安樂死的夫婦，而且是第一對公開談論此事的夫妻。

加拿大政府2016年6月通過安樂死，但嚴格規定患者的自然死亡必須是合理可預見的，而且要有無法忍受的痛苦和不可逆轉的身體機能衰退。自從相關法律公布以來，這對夫婦就開始尋找兩人一起安樂死的可能，因為雪莉深受類風濕性關節炎折磨，更有一次心臟病發作差點在手術房死亡。

兩名醫師經過評估後，於2017年年初確認雪莉能夠安樂死，但在喬治方面，卻有一名醫生不同意，因為喬治沒有罹患任何可預見讓他死亡的疾病，但這對夫婦無論生死都不願分開。雪莉笑著回憶，但此後奇蹟般地，丈夫的身體竟開始走下坡路，會突然暈倒並且心臟出現問題，還感染兩次流感差點過世，因此再度接受評估時通過了安樂死條件。

喬治和雪莉夫婦在3月22日接受採訪時，5天後就要一起接受安樂死，被問到感覺如何時，喬治直說自己覺得很好，雪莉則透露，她感到很驚訝，驚訝自己完全沒有恐懼感。夫婦兩人的兒女則顯得非常高興，因為他們在父母臨走前有充分的時間一起回憶過去。

3月27日晚上，喬治和雪莉夫婦在家中身穿長衫喝著香檳，最後的晚餐吃了一些龍蝦、鮭魚和菲力牛排，一起走進臥室手牽著手躺下，兩名醫生將靜脈管插入夫婦的手臂，喬治與雪莉相視而笑，並告訴站在一旁的兒女「我愛你們」，就這樣一起安然地離世。