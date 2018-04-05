BBC又爆紀錄片造假 原始部落被迫蓋「道具」樹屋

BBC《人類星球》系列紀錄片中，描述巴布亞新幾內亞的科羅威人（Korowai）的樹屋生活，其中的樹屋，根本是製作人要求臨時搭建出來的。（擷取自YouTube影片）

2018-04-05 23:53

〔即時新聞／綜合報導〕英國廣播公司（BBC）先前曾被踢爆紀錄片《人類星球》（Human Planet）造假的醜聞，如今又爆出《人類星球》系列中描述巴布亞新幾內亞的科羅威人（Korowai）的樹屋生活，其中的樹屋，根本是製作人要求臨時搭建出來的。BBC事後也承認這項醜聞。

《獨立報》報導，近期，BBC2（英國廣播公司第二頻道）正在籌畫製作新紀錄片《My Year With The Tribe》。這部紀錄片的主持人米拉德（Will Millard）造訪科羅威部落時，有當地住民說，當初紀錄片拍攝的樹屋「不是他們的家」，而是為了幫助「海外電視節目製作人」才搭建。

得知驚人消息的米拉德，不僅猛批「這是個天大的騙局」，他也道出科羅威人憂心，「這就是為甚麼他們會擔心，有很人慕名而來，會導致房屋支撐不住，紛紛落地。」

事後，BBC發表聲明坦承錯誤，「描述科羅威人搭建樹屋為居的內容確實不準確。」他們也強調，「2011年播出這系列紀錄片後，公司大幅更改員工訓練，加強員工對編採、原則和價值觀的培訓。」

2015年，BBC曾被踢爆《人類星球》系列紀錄片中，其中一集「沙漠：火爐中的生活」（Deserts: Life in the Furnace）的節目記錄蒙古國遊牧民族的生活，並講述他們如何面對狼群的攻擊，但因為拍攝時找不到野狼，只好找來一隻遭半馴化「野狼」來充當「演員」。