佛州校園槍案中勇擋5彈 15歲少年英雄出院！

安東尼在佛州校園槍擊案中為救同學身中5槍，歷經9場手術昨日終於出院。（美聯社）

2018-04-05 23:40

〔即時新聞／綜合報導〕2月14日美國佛州的校園槍擊案件造成17死多傷，一名15歲學生安東尼（Anthony Borges）在案發時為搶救同學，自己身中5槍傷勢嚴重，但也避免其他20名同學免於受害。住院治療了近兩個月後，這位英雄終於在昨（4）日出院。

2月14日槍擊案發當時，15歲的安東尼用肉身擋住教室門口，保護了整間教室裡的20名學生，但自己卻身中5槍，傷勢相當嚴重。據《NBC》報導，安東尼住院了近兩個月、歷經9場手術後，終於在星期三出院返家，他受訪時表示對於自己現在還活著感到相當幸運，「我原以為自己就要死了」。

安東尼的雙親非常慶幸兒子得以倖存，同時表示他們打算向道格拉斯中學（Marjory Stoneman Douglas High School）提告，因為學校失敗的安全保護機制讓他們的孩子暴露在危險之中。安東尼的好友羅德里格斯（Carlitos Rodriguez）也認為，這場屠殺應該被阻止，「這不應該發生在我的學校或任何其他校園」。

安東尼的律師阿雷亞薩（Alex Arreaza）說，「他是一個真的英雄，他做了了不起的事」。現在安東尼還在恢復當中，但醫生表示他將來可以重回足球場上。