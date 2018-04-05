心跳紀錄揪狠媳殺婆婆 Apple Watch成「破案神器」

2018-04-05 22:22

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲57歲婦女莫娜（Myrna Nilsson）於2016年9月在自家洗衣間遭到殺害，同住的26歲媳婦卡洛琳（Caroline Nilsson）指證歷歷聲稱，婆婆在事發前被一輛載滿男人的卡車尾隨回家，在門口和他們吵了20分鐘後；而她人在廚房，門關著，不清楚婆婆如何遭到殺害，後來遭到綑綁，待歹徒離開後，她才設法衝出去，請鄰居報警。

不過，檢方分析死者所配戴的Apple Watch後發現，案件可能是媳婦自導自演。根據錶內的使用者每日活動、移動速度和心跳等數據紀錄顯示，莫娜當晚6點38分到家後「有劇烈活動」，疑似因遭人突襲而拚命抵抗，後來心跳速率更越趨緩和，直至6點45分失去心跳跡象。澳洲檢方於是以Apple Watch為證據，以謀殺罪起訴狠媳卡洛琳，全案將於6月13日再次開庭。

後來，卡洛琳的鄰居也被以證人身分傳喚出庭，直指自己當晚在6點30分回家時，並沒有看到卡洛琳家前有她宣稱的卡車出沒，再加上檢方也未在卡洛琳家裡找到外人的DNA，認為一切都是卡洛琳為了擺脫殺害婆婆的嫌疑，所撒下的謊，她還花3小時滅證後，才佯裝拜託鄰居報警，未料卻敗在婆婆手上的Apple Watch！