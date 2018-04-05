中國黑幫加州買房種大麻 美查封百棟房產

2018-04-05 20:29

〔即時新聞／綜合報導〕美國當局今（5）日指出，為打擊中國人在美國本土的大麻事業，已在加洲對100間以上中國人名下的房產進行扣押，美國聯邦調查局與國稅局均有參與此次緝毒行動，查獲6萬多株大麻植物。

根據《新聞18》報導，數百名的聯邦調查局探員與國稅局人員，昨（4）天起湧入加州首府沙加緬度（Sacramento），扣押中國毒販名下的房產，國稅局的陳心蒂（Cindy Chen）說，約有數百萬美元的資金從中國本土黑幫手中流入美國本土，再由中國犯罪集團拿去買房，在裡面種植大麻轉手獲利。

美國司法部表示，調查局、緝毒局、移民官員與警方組成的偵辦團隊，持搜索票搜查逾70間疑似用來種植大麻的房屋，並扣押逾100間房產，緝得6萬多株大麻、200多項加工大麻與15支吸食器，每間房子約可容納種植數百株至數千株大麻，且須有高瓦數照明、循環風扇，會消耗大量電力。

美國司法部提到，當局在2014年就注意到，有人大量使用來自中國東南沿海城市的電匯支票，在加洲首府支付購置房產的頭期款，參與此案的檢察官麥喬治（McGregor Scott）說，根據聯邦和加州法律，大麻種植業務是違法的，況且還在美國本土分銷，這對美國社區是場災難，讓生活在其中的男人、女人與兒童處於不安全的環境。

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