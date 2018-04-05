不按喇叭會死？ 印度NGO：孟買每小時叭了1800萬次

孟買當地的一個NGO在一輛宣傳用的嘟嘟車上綁上150個壞掉的喇叭，希望藉此提醒民眾，沒必要就別按喇叭，因為民眾真的受夠了。（圖擷自推特）

2018-04-05 21:15

〔即時新聞／綜合報導〕印度金融首都孟買的一個非政府組織指出，當地駕駛名按喇叭的情形非常嚴重，並指孟買每小時出現的喇叭聲多達1800萬次，110分貝的聲量也遠高於世衛組織認定聽力安全上限的70分貝。他們為此發起「禁按喇叭」的運動。

在印度孟買因交通繁忙混亂，喇叭聲此起彼落的情況並不罕見，甚至曾有網友笑稱，印度的司機似乎得了一種「不按喇叭會死」的病，讓到當地遊玩的觀光客都不解為何「動不動就要按喇叭？」據當地的NGO「阿瓦茲基金會」（Awaaz Foundation）研究指出，孟買每小時出現的喇叭聲多達1800萬次，周邊居民已無法忍受持續的噪音污染，因此該基金會從1月起就與當地的交通部門、嘟嘟車司機工會以及交警，發起「禁按喇叭」（HornVrat）運動，希望司機克制按喇叭的衝動。

該基金會也在一輛宣傳用的嘟嘟車上綁上150個壞掉的喇叭，希望藉此提醒民眾，沒必要就別按喇叭，因為民眾真的受夠了。這輛宣傳車每天都會前往不同地點，車上會有隨行志工協助發放噪音危害的傳單，有參加活動的嘟嘟車司機更指出，亂按喇叭不僅不好，還會製造緊張，應該被視為犯罪行為。