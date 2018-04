不按喇叭會死？ 印度NGO：孟買每小時叭了1800萬次

2018-04-05 21:15

〔即時新聞/綜合報導〕印度金融首都孟買的一個非政府組織指出,當地駕駛名按喇叭的情形非常嚴重,並指孟買每小時出現的喇叭聲多達1800萬次,110分貝的聲量也遠高於世衛組織認定聽力安全上限的70分貝。他們為此發起「禁按喇叭」的運動。

在印度孟買因交通繁忙混亂,喇叭聲此起彼落的情況並不罕見,甚至曾有網友笑稱,印度的司機似乎得了一種「不按喇叭會死」的病,讓到當地遊玩的觀光客都不解為何「動不動就要按喇叭?」據當地的NGO「阿瓦茲基金會」(Awaaz Foundation)研究指出,孟買每小時出現的喇叭聲多達1800萬次,周邊居民已無法忍受持續的噪音污染,因此該基金會從1月起就與當地的交通部門、嘟嘟車司機工會以及交警,發起「禁按喇叭」(HornVrat)運動,希望司機克制按喇叭的衝動。

該基金會也在一輛宣傳用的嘟嘟車上綁上150個壞掉的喇叭,希望藉此提醒民眾,沒必要就別按喇叭,因為民眾真的受夠了。這輛宣傳車每天都會前往不同地點,車上會有隨行志工協助發放噪音危害的傳單,有參加活動的嘟嘟車司機更指出,亂按喇叭不僅不好,還會製造緊張,應該被視為犯罪行為。

Mumbai: Awaaz Foundation along with the Maharashtra transport department, Rickshawmen's Union and Mumbai Police started 'HornVrat' campaign urging people to refrain from honking. pic.twitter.com/4rqn1AtlhO