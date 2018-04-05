最高法院駁回聲請 巴西前總統魯拉恐入獄

2018-04-05 16:19

〔中央社〕巴西前總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）涉貪遭法院判刑12年，之後聲請延後服刑，最高法院今天裁定駁回聲請。法新社報導，這項判決可能讓總統大選陷入混亂。

巴西10月7日將舉行總統大選，魯拉在民調中取得領先地位，他曾是巴西史上最受歡迎的領導人。最高法院今天以6比5票數做出判決後，魯拉可能在幾天之內遭到逮捕。

針對魯拉聲請撤銷入獄，11名法官跨夜協商超過10個小時。魯拉同時也重新提出上訴。當表決票數來到5比5時，最高法院院長露西亞（Carmen Lucia）一票打破僵局，她說延後服刑「可能導致有罪不罰」。

就在軍方高階將領催促魯拉入獄服刑之後，這起戲劇性事件透過電視直播，巴西民眾與法官一樣立場分歧，巴西民主制度也受到質疑。72歲的魯拉為巴西左派工黨創建人。

在右派來看，魯拉被視為巴西政治菁英貪腐風氣下的代表人物。負責號稱「洗車」行動反貪腐調查的檢察官長久以來的目標就是要把魯拉關進監牢，如今他成了檢察官最大的勝利。

然而，左派人士不忘魯拉在2003年到2010年執政期間，巴西運用國家財力使得數千萬人脫離貧窮。

對左派來說，整個貪腐案都是司法部門編造出來的騙局，目的是讓那些被控貪腐的右派政治人物，包括現任總統泰梅爾（Michel Temer）好過一些。