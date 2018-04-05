被狼養12年回歸社會 「狼人」：我不適應人類、也回不去狼群...

2018-04-05 15:45

〔即時新聞／綜合報導〕西班牙一位曾被狼群養育12年的男性潘托亞（Marcos Rodríguez Pantoja）近日受訪表示，他無法適應人類社會，而在試圖回到山林間與狼群生活時，也發現自己失去和狼群的聯繫。

《新聞週刊》報導，西班牙《國家報》3月底刊出從小被狼群養育12年，現年72歲的男性潘托亞的訪問。潘托亞1946年出生於西班牙南部哥多華省（Córdoba），母親在他3歲時去世，之後受到父親和繼母虐待，潘托亞7歲時在父親失蹤後，被一群狼群收留，狼群教會他食用漿果和蘑菇，以及如何在山區間旅行。

潘托亞說，他在19歲時被西班牙警察發現，進入他不熟悉的人類社會，以擔任建築工維生，但被雇主剝削。潘托亞認為，和狼群在一起「是他一生中最快樂，最無憂無慮的日子」，也指出他一開始不會和人用言語溝通，但是會哭泣，並稱「動物也會哭」。

潘托亞曾試圖回到狼群，但因為他聞起來已經像人，即使「狼會回應我的呼喚，但是他們不會接近我」。而潘托亞也自稱現會繼續待在人類社會，稱「音樂和女性」是他留下來的主要理由。

許多人類學研究和和文藝作品都以潘托亞的故事為主題，如2010年的西班牙電影《狼群之間》（Entrelobos），潘托亞也會參加講座，宣傳環境保護議題。